16 апреля
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Жизнь

Бандиты с хвостами, ночные поиски и снег. Много снега. Что произошло в Алтайском крае 15 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 15 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Аномальный снегопад засыпал Барнаул ночью 15 апреля. 80% дорожной техники Барнаула уже переоборудовали для работы в летнем сезоне, но неожиданно вернулась зима. Однако для уборки внезапного сюрприза погоды все равно вышли 108 специалистов и 43 единицы техники.
  • Всю ночь в Барнауле искали пропавшего ребенка. 10-летний мальчик ушел в школу 14 апреля, но домой не вернулся. На помощь пришли волонтеры и неравнодушные местные жители на ул. Юрина. Примерно в 4:00 утра 15 апреля мальчика отыскали живым.
  • Дом с обвалившимся фасадом отказались признавать аварийным. Вместо этого поврежденную кирпичную кладку разберут и соберут заново. Примечательно, что соседнее здание, которое всего на год старше и у которого также недавно отвалился кусок фасада, аварийное с 2022 года. Его расселили и собираются сносить.
  • Микроавтобус слетел с дороги на трассе перед селом Мамонтово. Как сообщает свидетель, автомобиль просто сдуло сильным боковым ветром.
  • Из-за непогоды в Алтайском крае в принципе сложилась ужасная дорожная. Пришлось даже временно закрыть две трассы, в том числе одну федеральную: от Змеиногорска до Рубцовска и от Рубцовска до Барнаула. Водителям напомнили о соблюдении скорости и дистанции, а также попросили быть внимательными и по возможности воздержаться от дальних поездок.
  • Жителей края шокировали подростки, которые выкинули собаку прямо в реку с моста в Алейске. Дворняжка преданно находилась с молодыми людьми, пока те не подняли ее на руки и не задумываясь не сбросили вниз. Животное ударилось о воду и стало плыть к берегу, в то время как довольные подростки скрылись. Позже их задержала полиция.
  • Еноты из барнаульского зоопарка изумились снегу. Сотрудники показали фотографии пушистых бандитов со снегом на носиках и лапках. Зверьки явно не ожидали подобного поворота погоды.
  • Освящение пасхальных продуктов прошло во всех православных храмах Барнаула. Священники облачились в светлую праздничную одежду, а горожане принесли в церкви и соборы яйца, куличи и вино.
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