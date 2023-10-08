Бабье лето теплой хваткой укутало Алтай. Но возможно "вмешательство"

Сухой и теплый октябрь — поистине подарок от небесной канцелярии жителям Алтайского края.

Люди наслаждаются походами в лес, парки, встречаются на свежем воздухе с друзьями и близкими. И это правильно — квартирники зимой не заменят пешие походы.

Погода буквально "шепчет" — днем 8 октября в регионе ожидается до 20 градусов тепла, в Барнауле — до 17.

Ветер южный. Правда, возможен небольшой дождь.

Между тем выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири.

В западной части Сибири в начале зимы уже сформируется снежный покров, и он будет устойчивым весь месяц.

Показатели температуры воздуха – ее средние дневные значения в Сибирском федеральном округе — составят минус 11 градусов. Однако синоптики не исключают резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.