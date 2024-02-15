Автотранспорт Алтайского края перевез 86,6 млн пассажиров за год — как их насчитали и много ли это

В Алтайкрайстате подвели итоги работы автомобильного транспорта в 2023 году: сколько пассажиров прокатились на автобусах и маршрутках, сколько груза перевезли предприниматели и насколько это соотносится с предыдущими годами. Рассказываем о статистике подробнее и объясняем, почему почти все показатели снизились, но это не обязательно плохо.

Больше, но меньше

В 2023 году автомобильный общественный транспорт Алтайского края перевез 86,6 млн человек. Рассчитывается эта цифра, конечно, не по количеству уникальных пассажиров, а по числу совершенных ими поездок. Пассажир засчитывается в момент, когда куплен билет на поездку. Доехал ли человек до пункта назначения – для статистики уже неважно.

Автобус. https://unsplash.com/

Так вот, поездок в 2023 году оказалось на 7,2% больше, чем в 2022-м – тогда их было 80,6 млн. Впрочем, 2022 год был настоящим провалом в плане пассажиропотока: тогда общественным транспортом воспользовались аж на 20,6% меньше человек, чем в 2021-м.

Поэтому даже позитивные итоги прошлого года проигрывают на фоне более ранних лет. К тому же, в прошлом году, из-за ремонта моста в Барнауле, многие пересаживались с машин на автобусы, чтобы не стоять в пробках. И их было достаточно, чтобы в том числе повлиять на статистику.

Комфорт превыше всего

Вероятно, общее снижение пассажиров в общественном транспорте (хотя по количеству людей в часы пик этого и не скажешь) связано сразу с двумя факторами.

Во-первых, возросло количество личных автомобилей. По стране в целом за десять лет их стало более чем на 10 млн больше: в 2012 году россияне владели 36 млн 917 тыс. машинами, а в 2022 – уже 47 млн 868 тыс.

Машина. Автомобиль. https://unsplash.com/

Во-вторых, за последние десять лет серьезно развилась сфера предоставления такси и каршеринга, появились крупные сетевые агрегаторы. Вызвать машину стало возможно практически из любой точки и в любое время, а наличие на рынке нескольких компаний лишило их монопольных преимуществ.

Это, в свою очередь, позволяет большему количеству людей зачастую заменять общественный транспорт на такси.

Четвертые в Сибири

Пассажирооборот же в Алтайском крае составил почти 1,5 млрд так называемых пассажиро-километров. Рассчитывается он так: число пассажиров умножается на расстояние по каждому виду транспорта, после чего производные суммируются.

Автобус. Пассажиры. https://unsplash.com/

Считается, что пассажирооборот более показателен для оценки эффективности вида транспорта, чем количество перевезенных пассажиров.

За 2023 год этот показатель в Алтайском крае вырос на 14,4% по сравнению с 2022-м. Среди сибирских регионов это оказалось средним результатом. Такой же – в Иркутской области. Выше — только в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, более 2 млрд.

Снижение грузоперевозок на авто

За год в крае перевезли 17 млн 687 тыс. тонн грузов. И это на 6,6% меньше, чем в 2022-м. При этом в 2022-м было на 2% меньше, чем в 2021-м.

Это, впрочем, не говорит о негативной тенденции, поскольку часть груза могла перейти на железнодорожный транспорт. Который, по словам самих предпринимателей, порой оказывается удобнее: поезда не останавливаются по ночам, могут передвигаться в сильную непогоду и обходятся дешевле при большой загрузке.

Грузовик. https://unsplash.com/

Грузооборот же за 2023 год составил 1 млрд 115 млн 200 тыс. тонно-км, что на 2,9% ниже, чем за год до. Этот показатель вычисляют путем умножением массы перевезенных грузов на расстояние перевозки по всем направлениям. Получившиеся суммы складывают. Грузооборот дает представление о работе предприятий, связанных с перевозкой грузов. Чем он выше, тем успешнее работает предприятие.

Всего в крае оказалось 3 566 предпринимателей, которые занимаются перевозкой грузов автомобильным транспортом. Это почти сопоставимо с показателями 2022 года – лишь на 0,4% меньше.

В работе они использовали 3 198 грузовых автомобилей, что на 19,2% больше, чем в 2022-м.

Средняя дальность поездки составила 364,3 км – на 2,5% меньше, чем в 2022 году.

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