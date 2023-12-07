Автомобиль-консервная банка и многострадальная "страна". Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я - Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. На нашем сайте сегодня вышли материалы об аграрных и строительных итогах года в Алтайском крае. Рекомендую обратить на них внимание. А какие еще новости есть искушенных читателей - смотрите в моей подборке.

Пельменный магнат построит в Бийске еще один цех

Бийская компания "Меленка-ОСТ" начала строить новый производственный цех площадью 1,5 тыс. кв. м. Решение приняли из-за того, что предприятию стало тесно на уже имеющихся 2,5 тыс. кв. метрах.

Компания надеется, что новый цех позволит выпускать в два раза больше пельмешек. Возвести его должны примерно за год. Потратят на это около 100 млн рублей.

Производство алтайского пищекомбината «Меленка». алтайский пищекомбинат «Меленка».

Новые автобусы скоро доедут до алтайских городов

Региону решили поставили 65 новых автобусов. 41 автобус большой вместительности поедет в Барнаул. Остальные, поменьше, - в Славгород, Заринск, Алейск, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы.

Доехать до конечных пунктов новички должны либо к концу первого квартала 2024-го, либо к началу второго. Как только приедут - выйдут на линию.

Дорога. Трасса. unsplash.com

Многострадальная "Горная страна" наконец-то получила газ

Однако еще не подвела. Газовая эпопея длилась пять лет. И вот в ноябре 2023 года закончились работы над внутриплощадочным газопроводом туркластера «Золотые ворота», к которому "Горная страна" и относится.

Объект уже проверили и приняли специалисты Ростехнадзора, и теперь он готов к подключению.

Сейчас владельцы «Горной страны» заняты подготовкой разрешительных документов, необходимых для врезки в газопровод.

А с чего все началось и почему газа не было так долго - читайте в этом материале.

"Горная страна". Бийский автотуркластер. Фото Владимира Бедарева.

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