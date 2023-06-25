27 июня
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Жизнь

Аварийный дом на ул. Советской Армии сносят в Барнауле

Аварийные дома продолжают сносить в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии города.

Снос аварийного дома.
Снос аварийного дома.
barnaul.org

Дом на ул. Советской Армии, 56 ввели в эксплуатацию в 1954 году.

В 2016 его признали аварийным. Однако жильцов расселили только в этом году.

Расселение завершили в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы.

Здание уже передали подрядчику для сноса.

Кстати, снос еще одного аварийного дома на ул. Силикатной, 13, который признали непригодным для жилья в 2013 году, практически закончили. Демонтаж начался в конце мая.

Ранее многоквартирный дом на ул. Ярных, 50 в Барнауле начали сносить.

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