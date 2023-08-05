Аскетичную трешку для любителей знаний продают за 9,99 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру неподалеку от вузов РАНХиГС и АлтГАУ продают в Барнауле. Объявление разместили на Авито .

Аскетичную трешку для любителей знаний продают за 9,99 млн рублей.

Площадь квартиры - 80 кв. м. Кухня при этом весьма просторная и занимает 18 кв. м.

Этаж - шестой из 16. Потолки необычной высоты, 2,7 м. Окна выходят на солнечную сторону.

Ремонт, как отмечается в объявлении, делали для себя. Отделка выполнена в аскетичном стиле - однотонные стены, неяркие светлые цвета и ничего лишнего.

Покупателям достанутся холодильник, стиральная и посудомоечная машины и вся мебель.

Отдельно автор объявления отметил наличие счетчиков за отопление, что позволяет сэкономить коммунальные платежи.

По словам владельца, рядом расположена вся инфраструктура для комфортного проживания, а в доме есть два лифта и подземная парковка. В шаговой доступности детский сад, поликлиника, магазины, торговые центры.