Барнаульцы заметили дыру в асфальте рядом с канализационным люком рядом с торговым центом "Бум".
Очевидцы отмечают, что асфальт начал проваливаться неподалеку от пешеходного перехода.
Асфальт начал проваливаться на улице Попова в Барнауле
Инцидент Барнаул
Местные жители опасаются, что дыра может вырасти до еще больших размеров и привести к несчастным случаям.
Ранее барнаульцы пожаловались на состояние дома, в котором находится детская поликлиника на пересечении проспекта Ленина, 137 и улицы Матросова, 1. От здания отваливаются куски фасада и падают прямо на вход в поликлинику.