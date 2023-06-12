14 июня
﻿
Жизнь

Асфальт начал проваливаться на улице Попова в Барнауле

Барнаульцы предупреждают о том, что на улице Попова начал проваливаться асфальт. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Асфальт начал проваливаться на улице Попова в Барнауле
Асфальт начал проваливаться на улице Попова в Барнауле
Инцидент Барнаул

Барнаульцы заметили дыру в асфальте рядом с канализационным люком рядом с торговым центом "Бум".

Очевидцы отмечают, что асфальт начал проваливаться неподалеку от пешеходного перехода.

Асфальт начал проваливаться на улице Попова в Барнауле
Асфальт начал проваливаться на улице Попова в Барнауле
Инцидент Барнаул

Местные жители опасаются, что дыра может вырасти до еще больших размеров и привести к несчастным случаям.

Ранее барнаульцы пожаловались на состояние дома, в котором находится детская поликлиника на пересечении проспекта Ленина, 137 и улицы Матросова, 1. От здания отваливаются куски фасада и падают прямо на вход в поликлинику.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость