85 артистов, 5 тонн костюмов и впечатляющий реквизит

Ансамбль имени Анатолия Квасова выступает уже более 85 лет, и получил большое признание в России и за границей.

Зрителям обещают феерическую программу с многочисленными трюками, элементами рубки, песнями и плясками. Хор исполнит композиции из архива Лейб-гвардии казачьего полка в Париже, а также знаменитые песни: «Когда казаки плачут», «Деды», «Пчелочка златая», «Как у нашей сотни» и, конечно, «Любо, братцы, любо».

На концерте можно будет увидеть уникальные исторические костюмы — их эскизы сделаны по образцам казачьей формы, которые хранятся в музее «Донской казачьей гвардии» в Ростове-на-Дону.

Художественный руководитель коллектива — заслуженный артист России Александр Буйвол.

Директор ансамбля — заслуженный работник культуры РФ Наталья Шепелева.

Билеты на концерт можно купить на сайте afihagastrole.ru

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Гастрольный тур по городам России проходит в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Программа реализуется ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».

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