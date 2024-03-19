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85 артистов, 5 тонн костюмов и впечатляющий реквизит

25 марта в Барнауле выступит Ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова.

25 марта в Барнауле выступит Ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова.
25 марта в Барнауле выступит Ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова.
Фото предоставлено ГАУК РО «Ансамбль Донских казаков им. А. Квасова».

Ансамбль имени Анатолия Квасова выступает уже более 85 лет, и получил большое признание в России и за границей.

Зрителям обещают феерическую программу с многочисленными трюками, элементами рубки, песнями и плясками. Хор исполнит композиции из архива Лейб-гвардии казачьего полка в Париже, а также знаменитые песни: «Когда казаки плачут», «Деды», «Пчелочка златая», «Как у нашей сотни» и, конечно, «Любо, братцы, любо».

На концерте можно будет увидеть уникальные исторические костюмы — их эскизы сделаны по образцам казачьей формы, которые хранятся в музее «Донской казачьей гвардии» в Ростове-на-Дону.

Художественный руководитель коллектива — заслуженный артист России Александр Буйвол.
Директор ансамбля — заслуженный работник культуры РФ Наталья Шепелева.

  • Билеты на концерт можно купить на сайте afihagastrole.ru
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Гастрольный тур по городам России проходит в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Программа реализуется ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».

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  • ГАУК РО «Ансамбль Донских казаков им. А. Квасова»

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