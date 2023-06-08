Арт-пикник с песнями и танцами пройдет в барнаульском парке

Пикник начнется в 18:00 на площадке молодежного амфитеатра.
В начале гостей ждет экспресс-лекторий от барнаульских культурологов и кинодеятелей. После выступят молодые поэты и музыканты.
"А потом плавно перейдем в пляски под душевные песни барнаульских талантов", — отметили сотрудники парка.
Во время пикника около амфитеатра будет работать выставка, в которой смогут принять участие фотографы, художники и поэты.
Ранее в Изумрудном парке змея укусила ребенка. Управляющий парком Владислав Вакаев предположил, что это была гадюка.