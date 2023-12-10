Арктическое вторжение: сколько продолжится лютое затишье циклона "Оливер" над Сибирью

Серьезные температурные перепады от +4 градусов тепла и луж до мороза в -40 называются циклоном «Оливер».
Синоптики рассказали на какой период затихло необычное явлением
Так, лютые морозы продлятся до субботы 16 декабря. Среди этих дней самый холод будет 13-14 декабря. Столбик термометра опустится до -31 градуса.
В конце декабря начнется уже привычная нам погода — температура воздуха днем будет опускаться всего до -2…4 градусов по Цельсию.
Также 13–14 декабря атмосферное давление будет повышенным, а затем опять нормализуется.
Погода на ближайшие дни
11 декабря, понедельник
- Температура -30,-32 гр.
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
12 декабря, вторник
- Температура -29,-30 гр.
- Облачную, небольшой снег.
- Ветер западный, 1,7 м/с.
13 декабря, среда
- Температура -26,-32 гр.
- Небольшой снег, повышенная влажность.
- Ветер юго-западный, 1-2 м/с.
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