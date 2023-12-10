Арктическое вторжение: сколько продолжится лютое затишье циклона "Оливер" над Сибирью

То весна, то мороз. Алтайский край попал под действие циклона, из-за которого еще недавно было на 10...12 градусов теплее нормы. Однако сейчас в регионе настоящие зимние морозы. Синоптики рассказали, до какого числа продлится циклон «Оливер» и какой погоды ожидать в дальнейшем.