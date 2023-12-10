10 декабря
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Жизнь

Арктическое вторжение: сколько продолжится лютое затишье циклона "Оливер" над Сибирью

То весна, то мороз. Алтайский край попал под действие циклона, из-за которого еще недавно было на 10...12 градусов теплее нормы. Однако сейчас в регионе настоящие зимние морозы. Синоптики рассказали, до какого числа продлится циклон «Оливер» и какой погоды ожидать в дальнейшем.

Мороз. Дорога.
Мороз. Дорога.
СС0

Серьезные температурные перепады от +4 градусов тепла и луж до мороза в -40 называются циклоном «Оливер».

Синоптики рассказали на какой период затихло необычное явлением

Так, лютые морозы продлятся до субботы 16 декабря. Среди этих дней самый холод будет 13-14 декабря. Столбик термометра опустится до -31 градуса.

В конце декабря начнется уже привычная нам погода — температура воздуха днем будет опускаться всего до -2…4 градусов по Цельсию.

Также 13–14 декабря атмосферное давление будет повышенным, а затем опять нормализуется.

Зима. Мороз. Лес.
Зима. Мороз. Лес.
СС0

Погода на ближайшие дни

11 декабря, понедельник

  • Температура -30,-32 гр.
  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

12 декабря, вторник

  • Температура -29,-30 гр.
  • Облачную, небольшой снег.
  • Ветер западный, 1,7 м/с.

13 декабря, среда

  • Температура -26,-32 гр.
  • Небольшой снег, повышенная влажность.
  • Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Ранее стало известно, когда в Алтайском крае пройдут губернаторские елки.

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