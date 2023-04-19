19 апреля
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Жизнь

Апрельская зима. О погоде 19 апреля рассказали синоптики Алтайского края

Апрельская зима постепенно закончится в Алтайском крае в ближайшие дни. Об этом предупреждают синоптики алтайского гидрометцентра.

Снег 17 апреля.
Снег 17 апреля.
Предоставлено altapress.ru

Погода в Алтайском крае

Ночь 19 апреля будет прохладной — до −10…−15 градусов. Местами чуть теплее — до −4…−9. Ветер западный, 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем немного потеплеет, столбики термометров поднимутся до −1…+4 градусов. Местами небольшой мокрый снег. На дорогах возможна сильная гололедица.

Ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Снег 17 апреля.
Снег 17 апреля.
Предоставлено altapress.ru

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью температура составит −8…−10 градусов. Ветер западный, 6−11 м/с.

Днем потеплеет до 0…+2 градусов. Ожидается небольшой мокрый снег и сильная гололедица на дорогах. Ветер западный, 4−9 м/с.

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