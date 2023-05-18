Апелляция маньяка, протест в Романово и предупреждение МЧС. Что произошло в Алтайском крае 18 мая

- В Алтайском крае за одни сутки произошло сразу два крупных пожара: загорелись несколько домов в райцентре Угловское, а также в Егорьевском районе. Причина — неосторожное обращение с огнем в условиях сухой и ветреной погоды.
- Алтайский краевой суд отклонил апелляцию Кегашбека Орунбаева, известного как «Иволгинский потрошитель». Он приговорен к двум пожизненным срокам, в том числе за изнасилование и убийство 17-летней девушки из Барнаула в сентябре 1990 года. Приговор оставили без изменений.
- Жители алтайского села Романово направили жалобу генеральному прокурору России Игорю Краснову. Люди продолжают протестовать против ввоза на местный полигон десятков тысяч тонн мусора из других районов Алтайского края.
- В селе Алтайское построят новую газовую котельную за 76 млн рублей, заявил Виктор Томенко. Она обеспечит теплом сотни жилых домов, школу и детский сад.
- С 19 мая в Алтайском крае ожидаются порывы ветра до 21 м/с и ночные заморозки — об этом предупредили в МЧС.
- Авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту «Казань-Барнаул-Казань». Вылеты будут происходит дважды в неделю, билет в одну сторону стоит от 8,6 тыс. рублей.
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