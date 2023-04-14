В Змеиногорске прошел муниципальный этап конкурса исследовательских работ «Юный исследователь», в котором приняли участие воспитанники детских садов Змеиногорского района. АО «Сибирь-Полиметаллы» решило поддержать участников мероприятия и сделать их первые шаги в науке яркими и запоминающимися.

Представители компании вошли в состав жюри конкурса и подготовили знаковые подарки для всех ребят: энциклопедии, брендированные игрушки «Шахтеры», а также сладкие призы. Защиту исследовательских проектов по трем секциям вместе с представителями комитета по образованию района оценивали Алексей Кох, руководитель по подготовке производства, Александр Галкин, главный инженер Зареченского рудника, и Валерий Куваев, заместитель начальника автотранспортного участка. Они познакомились с работами 17 малышей.

Когда нам предложили поучаствовать в этом мероприятии, мы с удовольствием откликнулись. Будущие ученые и грамотные специалисты рождаются на таких вот конкурсах. Для меня каждый участник был победителем, всем ставил пятерки, — поделился Алексей Кох, руководитель по подготовке производства АО «Сибирь-Полиметаллы».

Во время награждения Алексей Алексеевич отметил, что компания будет очень рада и дальше оказывать поддержку юным исследователям в их начинаниях и готова курировать их развитие в научной деятельности, а также оказать помощь в поступлении в Технический университет УГМК.

В секции «Естественнонаучная» победителями стали Дарья Горбунова, занявшая второе место, и Ульяна Булгакова, завоевавшая победу. В секции «Гуманитарная» в оценке работ участвовал Валерий Куваев. В этом направлении первое место занял Андрей Васильев, второе — Нелли Дмитриева, третье — Мария Матвеева.

АО «Сибирь-Полиметаллы» поддержало участников детского конкурса исследовательских проектов. Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы».

Мне очень повезло, в моей секции ребята не просто рассказывали о проведенных исследованиях, но и очень творчески подошли к своим выступлениям. Их яркие костюмы по мотивам русских сказок ярко отложились в моей памяти. В целом очень радует, что сегодня уже с малых лет дети начинают исследовательскую деятельность и готовятся развивать свои умения дальше. Надеюсь, что эти малыши, уже будучи школьниками, присоединятся к нашим корпоративным образовательным проектам, таким как «Инженерная школа УГМК» и «Инженериада», — поделился впечатлениями Валерий Куваев, заместитель начальника автотранспортного участка АО «Сибирь-Полиметаллы».

АО «Сибирь-Полиметаллы» поддержало участников детского конкурса исследовательских проектов. Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирь-Полиметаллы».

Одни из самых сложных проектов представили ребята в секции «Техника и точные науки, технологии». За победу здесь сражались пятеро дошкольников. Первое место жюри присудило Эмине Прокофьевой, вторым стал Матвей Товкайло, третье место заняла Агата Чекмарева.

Для меня дошкольники всегда были символом детства и беззаботности. Но время не стоит на месте, и мы все понимаем, что сегодня нужно вкладывать с раннего возраста те навыки, которые в будущем помогут им в развитии и совершенствовании своих знаний. Сегодня они провели простой эксперимент с наблюдением, а через десять лет при правильном подходе эти ребята, возможно, создадут инновационные изобретения или сделают важные научные открытия. И я очень горд тем, что наша компания помогает таким талантливым ребятам, — рассказал Александр Галкин, главный инженер Зареченского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы».

Лучшие работы ребят будут направлены на региональный этап конкурса, где им придется соревноваться с дошкольниками со всего Алтайского края.