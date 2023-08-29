29 августа
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Жизнь

Аномальной жарой на Алтае решило завершить высокий сезон лето

В некоторых российских регионов прогнозируется похолодание. Ночная минусовая температура ожидается в Нижегородской области, на Урале, сообщает ТАСС.

Барнаульские улицы. Рябина.
Барнаульские улицы. Рябина.
Анна Зайкова

Однако в Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях, Красноярске и Хакасии температура будет выше 30 градусов в течение рабочей недели, а в Туве — выше 35 градусов.

Среднесуточная температура выше климатической нормы на 7-9 градусов.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, это опасное явление, указывает Газета.Ru. Дело в том, что высокая жаркая погода непривычна и оказывает негативное влияние на человека.

Ранее сообщалось, что аномальная турецкая жара обрушится на несколько регионов России.

Прогнозы

Погодные аномалии закончатся тем, что климат заметно изменится по всей планете. До нового глобального климатического поворота.

В земной экосистеме нарушится логика. И начнутся "качели" — свирепая жара или лютый мороз.

Сигнал тревоги

Ранее был получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества.

Спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты. И весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения — на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

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