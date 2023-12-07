Аномальные морозы и планы на Чуйский тракт. Что произошло в Алтайском крае 7 декабря

- В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Они продлятся как минимум до 13 декабря.
- В регион приедут 65 новых автобусов, мост на Новом рынке открыт, развязка на Змеиногорском тракте готова на 50%, а Чуйский тракт нужно разгрузить — почитайте, о чем еще отчитались и что задумали в Минтрансе.
- В 2023 году Алтайский край соберет коло 4,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Предварительные данные озвучили в Минсельхозе. По пшенице произошло снижение, по гречихе – рекорд.
- В Алтайском крае на маршрут «Барнаул – Артышта-II» вышел абсолютно новый электропоезд ЭП3Д. В первый рейс его отправляли торжественно.
- Придорожный комплекс «Горная страна» (в котором, кстати, два года назад обедал Михаил Мишустин), после пяти лет ожидания наконец-то подключат к газу.
- Глава «Жилищной инициативы» — крупнейшего застройщика региона, — Юрий Гатилов рассказал в интервью о развитии центра Барнаула и дефиците земли, а также о перспективах Белокурихи и Бийска.
Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте, а также в телеграм-канале.