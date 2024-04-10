Аномальные холода накроют Сибирь

Аномальные холода прогнозируются в Сибири с 10 по 12 апреля, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, в Томской и Иркутской областях температуры будут на 8-11 градусов ниже нормы, там похолодает до минус 22 и 21 градуса мороза соответственно.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание стремительно надвигается на Западную Сибирь.

На Сибирский федеральный округ (СФО) ветер с Баренцева моря несет холод.

А потом волну холода немного подвинут теплые массы. И уже 18 апреля в СФО станет вновь тепло — до плюс 15 градусов.

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