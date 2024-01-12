Анисья зимняя решит проблемы с желудком: приметы и традиции 12 января

Традиции Анисьева дня

В народе у этого праздника было много названий: Анисьин день, Анисья зимняя, Анисья-желудочница, Порезуха.

В этот день резали гусей и свиней к Васильеву вечеру. По внутренностям судили о том, какой будет зима. Например, если желудок пустой, то зима будет затяжной, а если печень широкая и без жира – то зима будет мягкой и теплой.

Святой Анисье молились об избавлении от проблем с желудком.

В старину на Анисью ходили в гости к родственникам и друзьям, устраивались пышные застолья.

Живот, боль в животе. СС0

Что нельзя делать 12 января

Не стоит принимать подарки от незнакомых людей - иначе на вас нашлют порчу.

На Анисью нельзя шить и прясть - к несчастью.

Не рекомендует употреблять пищу с солью – к проблемам со здоровьем.

Не стоит поднимать вещи на перекрестке - накличете на себя беду.

Соль, еда. СС0

Приметы Анисьева дня

Снег пошел – к пасмурному лету.

Южный ветер – к теплому лету и хорошему урожаю.

Западный ветер – в реках рыбы будет много.

Солнечный день сулит потепление.

Звезд на небе не видно – к перемене погоды.

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