Крупный зерновой и масличный аналитик рынка выступит в Барнауле на форуме «Зерно Сибири»

25 августа в Барнауле в парк-отеле «Чайка» состоится крупнейший летний зерновой форум на Алтае – «Зерно Сибири». Среди экспертов форума – директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он рассказал о том, какие вопросы сегодня волную аграриев.

Для аграриев каждый год – непростой. Это уже стало комичным афоризмом, но так оно и есть. Каждый сезон готовит свои сюрпризы. И как раз на форуме обсуждается стратегию зернового года, опираясь на цифры, экономическую и политическую ситуацию в стране и в мире.

В двух словах все это описать сложно. Если кратко, то в России опять будет очень мощный урожай зерна и масличных. Риски засухи, которые прогнозировались, мы успешно пережили, отмечает Владимир Петриченко. Уже очевидно: урожай будет чуть меньше, чем прошлогодний рекордный, то есть второй по значению, и это очень много.

Второй важный момент: зерно из новых регионов. Ожидается около 9 млн тонн зерна от новых территорий. Как это повлияет на устоявшийся внутренний рынок, тоже предстоит обсудить. Сегодня наблюдается особая ситуация на валютном рынке и она, безусловно, отразится на аграрном секторе. Что будет с экспортом зерна, ценами на само зерно, топливо и т.д. – все это затронет форум «Зерно Сибири».

В этом сезоне рынок масличных будет более оптимистичным. В Сибири в отличие от центральных регионов России неплохая ситуация с переходящими остатками по масличным. Но, что касается рентабельности, то здесь особенно интересен лен масличный. Он будет очень востребован на ранке.

Аналитик зернового и масличного рынка Петриченко выступит в Барнауле на форуме «Зерно Сибири» Фото предоставлено организаторами форума

"Форум это возможность с разных сторон посмотреть на ситуацию в агарном секторе, обменяться мнениями. Увидимся на «Зерно Сибири»!" - поделился своими мыслями о форуме Петриченко.

О форуме

Форум организован при поддержке Правительства Алтайского края. «Зерно Сибири» проходит в Барнауле уже второй год и привлекает экспертов и участников со всей России. В программе запланированы доклады генерального директора аналитического агентства «ПроЗерно» Владимира Петриченко, главного экономиста государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрея Клепача, министра сельского хозяйства Алтайского края Сергея Межина и многих других.

Среди тем, заявленных в программе: «Макроэкономика. Прогноз развития экономики РФ», «Основные тренды и риски развития сельского хозяйства в РФ», «Прогнозы уборочной кампании в Алтайском крае», «Старт и перспективы 2023-2024 зернового года», «Первая информация о качестве зерна урожая 2023 года в России и Сибирском Федеральном округе», «Оценки и ожидания масличного рынка в 2023 году», «Факторы ценообразования на рынке масличных в сезоне 2023-2024».

Организаторы форума: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские зерновые конференции, «ПроЗерно», АгроСоюз.

Заявку на участие можно подать по телефонам:

+7 (963) 500-13-33;

+7 (902) 140-04-74.