Алтайскому полку присвоили наименование "гвардейский"

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 10 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 10 гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты", – написано в документе.