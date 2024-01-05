6 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Алтайскому полку присвоили наименование "гвардейский"

Президент РФ Владимир Путин присвоил 10 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский", сообщают на сайте Кремля.

РХБЗ в/ч 55121 с. Топчиха
РХБЗ в/ч 55121 с. Топчиха
Соцсети

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 10 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 10 гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты", – написано в документе.

Полк расквартирован в селе Топчиха Алтайского края. Имеет на вооружении тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", предназначенные для сплошного объемного поражения.

Ранее в ГУ МВД России по Алтайскому краю наградили сотрудников полиции в профессиональный праздник.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость