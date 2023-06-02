3 июня
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Жизнь

Алтайский депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены

Александр Коркуш - депутат Госсобрания Республики Алтай, член комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению, изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены. Об этом сообщил "Банкфакс" со ссылкой на Центральный районный суд Барнаула.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Депутату 47 лет, его подозревали в изнасиловании 14-летней девочки - племянницы своей жены - в 2019 году.

Девочка рассказала о случившемся только спустя два года. Однако депутата в 2021 году задержали, отправили под стражу. От дачи показаний в ходе предварительного следствия он отказался.

Обвинительный приговор Александру Коркушу вынесли 31 мая. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на 45 лет и ограничением свободы на 2 года, сообщает СУ СК по региону.

Процесс был закрытым.

Известно, что Коркуша еще не лишили мандата. В 2019 он избрался в республиканский парламент от КПРФ, но в ноябре того же года вышел из фракции и перешел к независимым депутатам.

До Госсобрания Корку заседал в Майминском райсовете, тоже в качестве народного избранника.

Ранее осудили педофила, который споил и изнасиловал 15-летнюю девочку.

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