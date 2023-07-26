Алтайский заповедник впервые запечатлел четырех снежных барсов

Алтайский биосферный заповедник впервые запечатлел с помощью фотоловушек четырех снежных барсов. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Пятнистую семейку зафиксировали на Шапшальском хребте. Ранее в данном месте летом 2022 года позировали самка и два ее котенка, а 25 октября мимо камер прошел самец.

В предыдущие годы фотоловушки регистрировали обычно одну - две особи. Сфотографировать сразу четырех - большая редкость, учитывая, что камеры проверяют всего один раз в году из-за труднодоступности территории.