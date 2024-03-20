Алтайский школьник помог разработать «Город будущего» на смене в «Океане»

На площадке Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке завершилась тематическая программа «Лифт в будущее». В течение трех недель подростки из 28 регионов России знакомились с технологиями создания комфортной городской среды — ИТ-решениями МТС на базе Big Data, интернета вещей, искусственного интеллекта и видеоаналитики. Полученные знания ребята применили для создания макета «Города будущего», который они презентовали экспертному жюри.

В числе участников смены оказался алтайский школьник Сергей Язынин. Вместе с остальными ребятами он принял участие в теоретических и практических занятиях на тему умного города: узнал о цифровых городах и технологиях, увидел умные скверы и парки. После чего участникам предстояло выполнить задание — создать макет «Города будущего» с развитой инфраструктурой. При строительстве города ребята сделали акцент на технологии создания комфортной городской среды с помощью цифровых решений. Так, в «Городе будущего» курсирует умный транспорт и работает умное освещение, в жилых комплексах организован вход по биометрии, а роботы доставляют товары из торговых центров.

Креативно подростки подошли и к архитектуре — в городе представлены кафе в форме зеленого кота, где посетители могут пообщаться с гипоаллергенными животными, ресторан в образе дамы в пышной юбке и аэропорт в форме четырехлистного клевера. Большое внимание ребята уделили экологическим трендам: в городе применяются альтернативные источники выработки энергии, вертикальное и крышное озеленение и даже работают фонари, насыщающие растения кислородом. Отдельно подростки сделали упор на инклюзивность и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также на большое количество коворкингов для комфортной удалённой работы.

Барнаул — один из старейших и красивейших городов Сибири, где соседствуют исторические здания и современные новостройки. Здорово, что в создании макета «Города будущего» принял участие и алтайский школьник. Возможно, этот опыт вдохновит его на выбор профессии, и Сергей станет одним из тех, кто будет помогать решать инфраструктурные задачи нашего региона: формировать комфортную среду, обеспечивать безопасность, улучшать экологи, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

«Лифт в будущее» Смена «Лифт в будущее» в ВДЦ «Океан» третий год подряд проходит в рамках одноименного флагманского проекта Благотворительного фонда «Система». Отбор представляет собой открытый конкурс эссе на тему «Мой город будущего». Авторы лучших работ приглашаются на смену, чтобы воплотить свои идеи в макете под руководством экспертов — представителей российских компаний-лидеров из разных отраслей.

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