Алтайский правоохранитель угнал служебную машину, чтобы увидеться с девушкой

24-летний полицейский из с. Косиха Алтайского края планировал добраться к своей возлюбленной в с. Налобиха. Идти долго - 20 км, поэтому парень воспользовался служебным автомобилем.
Он не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины.
По поручению начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю проводится проверка по факту ДТП.
При подтверждении вины сотрудника, его уволят из органов внутренних дел.
Ранее мы сообщали о том, что барнаульцы жалуются на ужасную дорогу на одной из улиц города.