10 декабря
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Жизнь

Алтайский правоохранитель угнал служебную машину, чтобы увидеться с девушкой

Старший сержант из с. Косиха угнал служебный автомобиль и попал в ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция, патрульная машина.
Полиция, патрульная машина.
бийск.22.мвд.рф

24-летний полицейский из с. Косиха Алтайского края планировал добраться к своей возлюбленной в с. Налобиха. Идти долго - 20 км, поэтому парень воспользовался служебным автомобилем.

Он не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины.

По поручению начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю проводится проверка по факту ДТП.

При подтверждении вины сотрудника, его уволят из органов внутренних дел.

Ранее мы сообщали о том, что барнаульцы жалуются на ужасную дорогу на одной из улиц города.

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