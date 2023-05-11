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Жизнь

Алтайский пожарный в свой выходной спас семью из горящего дома

Пожарный Виталий Попов в свободное от службы время 10 мая спас трехлетнего ребенка, маму и бабушку из горящего дома в селе Косиха, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар.
Пожар.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Как рассказывает сам пожарный, он находился дома, когда жена с улицы закричала про пожар.

Спасатель сразу выбежал и обнаружил, что у здания неподалеку крыша и стены уже охвачены огнем - пламя разгоралось мгновенно.

Пожарные.
Пожарные.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Мужчина крикнул соседу звонить "101", а сам вбежал в горящий дом и отключил электричество.

В первой квартире он помог двум пенсионерам быстро выйти. А во второй, где и был очаг возгорания, обнаружил двух испуганных женщин и ребенка, не понимающих, что происходит.

Виталий сориентировался, разбил окно и по очереди вытащил всех на улицу.

"Просто я пожарный и точно знаю, что нужно делать", - буднично рассказывает спасатель.

Причину возгорания уточняют. Площадь пожара составила 90 кв. м., который тушили семь человек и пять единиц техники.

Ранее барнаульские водолазы спасли женщину, которая прыгнула с моста в Обь.

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