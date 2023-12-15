Алтайский мобилизованный бегал от службы девять месяцев и получил семь лет колонии

Барнаульский гарнизонный суд отправил алтайского мобилизованного, много месяцев уклонявшегося от прохождения военной службы, в колонию общего режима на семь лет. Это не самый большой срок наказания, назначенный судом «беглецу» в Алтайском крае. Но большинство осужденных за самовольное оставление войсковой части, согласно опубликованной пресс-службой суда информации, получали не более пяти-шести лет.

С чего все началось

Военнослужащий Д. был призван по мобилизации, военную службу проходил по контракту. Он должен был явиться в войсковую часть 2 января 2023 года в 9 утра.

Но не явился – самовольно ее оставил. Сотрудники полиции разыскали его только через девять месяцев – 28 сентября.

Д. «был обнаружен сотрудниками полиции и доставлен в военный следственный отдел, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено», - сообщила пресс-служба суда.

В суд дело поступило 8 ноября, 6 декабря судья вынес приговор.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что мужчина, имеющий статус военнослужащего, в период мобилизации действовал с прямым умыслом.

Подсудимый преследовал цель «временного уклонения от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, то есть без уважительных причин».

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Барнаульский гарнизонный суд признал его виновным по статье ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Наказание – семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Причины вынесения именно такого наказания пресс-релиз не комментирует.

Какие еще сроки дают за уклонение

Это не самый большой срок наказания, назначенный Барнаульским гарнизонным судом за уклонение мобилизованного от военной службы. Чуть раньше, 22 ноября, виновным в самовольном оставлении части признан мобилизованный Р.

Он уклонялся от службы дважды: с 30 октября 2022 года по 3 марта 2023 года и с 12 мая по 19 июня 2023 года. Вердикт суда: восемь лет исправительной колонии общего режима.

Ранее altapress.ru рассказывал со ссылкой на релизы пресс-службы суда, что уклонисты получали не более шести лет колонии.

Барнаульский гарнизонный суд. Яндекс. Карты

За какие еще военные преступления судят

В целом за первую половину декабря Барнаульский гарнизонный суд вынес восемь приговоров, связанных с уголовными преступлениями против военной службы. Большинство осуждены по статье 337 УК РФ.

Но одного из подсудимых признали виновным за «уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами» (статья 339).

Это дело – единственное с 2020 года в этом суде. Наказание пока неизвестно. Однако согласно УК РФ, преступления, совершенные по части 3 данной статьи, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.