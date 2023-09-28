1 октября
﻿
Жизнь

Алтайский и Международный Демидовские фонды подписали соглашение о сотрудничестве 

20 сентября 2023 года Международный Демидовский фонд подписал соглашение о сотрудничестве с Демидовским фондом Алтайского края.

Демидовский фонд.
Демидовский фонд.
Анна Зайкова

Демидовский фонд в Алтайском крае действует уже 32 года. В свое время ИД "Алтапресс" выпускал ежегодный журнал "Демидовский вестник".

За эти годы у ДФ сформировался серьезный Попечительский совет. Лауреатами премий фонда стали известные в крае деятели культуры, промышленности, писатели, художники, музыканты, архитекторы, музеи.

Кроме того, установлены и рабочие контакты с Международным Демидовским фондом.

А 20 сентября 2023 года Алтайский и Международный Демидовские фонды подписали соглашение о сотрудничестве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость