20 сентября 2023 года Международный Демидовский фонд подписал соглашение о сотрудничестве с Демидовским фондом Алтайского края.

Демидовский фонд в Алтайском крае действует уже 32 года. В свое время ИД "Алтапресс" выпускал ежегодный журнал "Демидовский вестник".

За эти годы у ДФ сформировался серьезный Попечительский совет. Лауреатами премий фонда стали известные в крае деятели культуры, промышленности, писатели, художники, музыканты, архитекторы, музеи.

Кроме того, установлены и рабочие контакты с Международным Демидовским фондом.

А 20 сентября 2023 года Алтайский и Международный Демидовские фонды подписали соглашение о сотрудничестве.