Алтайским городам и селам выделили 140 млн рублей на ремонт дорог

Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении 140 миллионов рублей дополнительно на ремонт улиц в восьми муниципалитетах края.

Везде речь идет о дорогах, по которым были запросы и от глав, и от жителей населенных пунктов. Например, Белокурихе направят 25 млн рублей.

Еще 20,5 миллиона получит Ельцовский район — на приведение в порядок улиц в селе Ельцовка. В Залесовском округе на ремонт дорог в селе Залесово выделили дополнительно 11 миллионов рублей.

Еще 38,8 миллиона получит Бийск, 22 миллиона — Заринск, 11,6 и 6 миллионов — Алтайский и Змеиногорский районы.

А всего в этом году на ремонт улиц в 69 муниципальных образованиях края из бюджета региона направили 2,6 миллиарда рублей.