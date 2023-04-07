Алтайские врачи получили первые региональные социальные выплаты

Пособия получают работники, которые оказывают медицинскую помощь за счет средств краевого бюджета. Пособия установили в марте.

Реестры на выплаты за январь и февраль приняли от 70 медицинских организаций. Деньги уже получили 250 работников.

Общая сумма выплат составила более 2 млн рублей. В ближайшее время средства получат остальные работники.

«В группу получателей вошли специалисты наркологической, психиатрической, фтизиатрической служб, которые оказывают помощь в поликлиниках, прикрепленному населению», — отметили в минздраве.

Напомним, что деньги должны получить около 500 алтайских медицинских работников. На эти цели на 2023 год запланировали около 70 млн рублей.

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