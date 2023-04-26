Алтайские военные к майским праздникам получили посылки от родных, а также технику и одежду

Формированием груза занимались активистки краевого отделения Союза женщин России. По словам руководителя отделения, члена регионального совета сторонников «Единой России» Надежды Ремневой, акцию организуют уже в одиннадцатый раз. Сбором груза занимались по всему краю — районные и городские Советы женщин.
В преддверии майских праздников, особенно Дня Победы, нам нужно обязательно направить нашим солдатам самые желанные для них подарки из дома, с родной алтайской земли. Для этого мы до середины апреля вели сбор самых необходимых в весенне-летний сезон вещей для воинов, — подчеркнула Надежда Ремнева.
В этот раз военнослужащим передали оборудование и аппаратуру, а также бензогенераторы, палатки, маскировочные сети, спальники, тенты для блиндажей, комплекты тактической одежды, продукты питания, сапоги, рюкзаки, термобелье, балаклавы и многое другое. Груз был сформирован по заявкам мобилизованных, командиров воинских частей.
С самого начала специальной военной операции взаимодействуем с региональным отделением и уже не в первый раз помогаем с организацией отправки грузов. Уверен — все, что мы отправили, поможет нашим ребятам в выполнении боевых задач, а «приветы» от родных поднимут настроение и придадут сил, — отметил Денис Голобородько.
Отправка была организована за счет средств Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, а также Фонда социально-экономического развития Алтайского края. Средства сюда переводили многие депутаты, крупные компании и предприятия, предприниматели и частные лица.
Работа по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, а также сбору средств продолжается.
Реквизиты для сбора средств в помощь мобилизованным и их семьям:
Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
ИНН 2225056528/КПП 222401001
Расчетный счет 40703810302000001807
БИК 040173604
Банк АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101.810.2.00000000604
Назначение платежа для юридических лиц:
«Дата регистрации — ДД.ММ.ГГГГ, Добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей. НДС не облагается».
Назначение платежа для физических лиц (указываются данные лица, осуществляющего платеж):
«Добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей, Дата рождения, адрес регистрации, серия номер паспорта, гражданство» (Пример: Добров. пожертвование на мат. поддержку военнослужащих и их семей,