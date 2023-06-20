Алтайские власти запросили федеральную помощь в борьбе с крупным пожаром в Егорьевском районе

Губернатор Виктор Томенко проконтролировал, как идет тушение крупного лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края. Глава региона пообщался с местными жителями и провел заседание оперативного штаба, где сообщил, что угрозы населенным пунктам в районе в данный момент нет. Тем не менее, в борьбе с пожаром губернатор запросил помощь федеральной «Авиалесоохраны».

Губернатор Виктор Томенко на заседании оперштаба перевел работу органов власти в режим повышенной готовности. По его словам, ситуация с лесным пожаром в районе остается серьезной, накануне в районе был введен режим ЧС, погодные условия по-прежнему тяжелые.

На штабе с участием МЧС и МВД губернатор заявил, что в зоне тушения пожара задействованы все возможные силы и средства, в том числе уникальный самолет Бе-200. Томенко дал поручение ведомствам оперативно реагировать на любые изменения в ситуации с пожаром.

На оперштабе с губернатором также принято решение обратиться за подкреплением — и запросить на помощь в район 30 десантников-пожарных «Авиалесоохраны» из ХМАО. Также на штабе было озвучено, что все угрозы населенным пунктам на данный момент сняты.

Глава Алтайского края Виктор Томенко побывал на кромке пожара в Лебяжинском лесничестве, где пообщался со спасателями, работающими на тушении огня. Губернатор поблагодарил их за тяжелый труд.

По просьбе жителей главы региона Виктор Томенко поручил обеспечить сотовой связью вне очереди населенные пункты, подверженные угрозе распространения лесных пожаров, а также наладить систему оповещения жителей о пожарной обстановке.

Он также попросил жителей района составить список вопросов по проблемам в территории, чтобы дать поручения об их решении. В частности, по просьбе жителей в ближайшее время будет решена проблема с водопроводом — по словам Томенко, осталось достроить 500 метров.

Напомним, что лесной пожар в Егорьевском районе заметили 19 июня. Позже на место лесного пожара в Егорьевском районе вылетел самолет. А площадь возгорания выросла до 1,2 тыс. гектаров.