4 июля
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Жизнь

Алтайские следователи отчитаются перед Бастрыкиным о разливе нефтепродуктов в Барнаулке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки в связи с разливом нефтепродуктов в реке Барнаулке, сообщает "Банкфакс".

Барнаулка.
Барнаулка.
barnaul.org

Алтайские следователи ведут процессуальную проверку в связи с загрязнением Барнаулки. Ранее из-за разлива маслянистых продуктов в реке в Центральном районе города ввели режим повышенной готовности.

Как сообщали власти Барнаула, нефтепродукты охватили поверхность воды вдоль берега от пр. Социалистического до пл. Баварина.

Барнаулка.
Барнаулка.
barnaul.org

Чтобы предотвратить распространение маслянистых пятен, установили боновые заграждения.

2 июля в мэрии сообщали, что загрязнение все еще устраняют. Этим занимаются 16 специалистов и девять единиц техники.

Новых очагов не выявили. Спасатели дежурят на месте круглосуточно.

Ранее стало известно, что в Барнауле на два месяца перекроют участок улицы в центре города.

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