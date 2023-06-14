Алтайские посткроссеры поддержали проект «Вышитая карта России»

Клуб филокартистов и посткроссеров «100 имен. Встречи с интересными людьми» проводит в ГМИЛИКА встречу посткроссеров, посвященную выпуску специальной почтовой открытки «Вышитая карта Алтайского края».

Мероприятие пройдет 17 июня в 14:00.

Проект «Вышитая карта России» вдохновил сообщество посткроссеров России на масштабную акцию по обмену почтовыми открытками с изображением карты. Для каждого региона Российской Федерации созданы отдельные, выполненные в едином стиле почтовые открытки.

Летом 2023 года в городах России проходят встречи посткроссеров, на которых подписывают открытки с изображением вышитых фрагментов карты своего региона.

На встрече посткроссеры подпишут почтовые открытки, которые отправятся во все регионы России. Специальные гости мероприятия – Наталья Шейкина, преподаватель Алтайского краевого колледжа культуры и искусств и её студентка Светлана Лавлинских, вышивавшие для проекта карту Алтайского края. Они расскажут о своей работе, выборе техники вышивки и проведут мастер-класс для участников встречи.

Проект "Вышитая карта России" Предоставлено altapress.ru

Что такое «Вышитая карта России»?

Проект «Вышитая карта России» был реализован в 2022 году. Лучшие мастерицы из каждого региона страны вышили фрагмент территории своего родного края.

Вышитая карта представляет собой полотно размером 3 м на 6,7 м и весом 50 кг. В работе использовали более 50 вариантов материалов (в том числе кожа, мех, янтарь, жемчуг, ракушки, бисер, оленьи жилы, золотые и серебряные нити) и техник вышивания.

Юлия Назаркина.