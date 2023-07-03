Алтайские антимонопольщики оштрафовали "Яндекс" за рекламу

Специалисты установили, что реклама препарата "Артнео" производителя "НПО Петровакс Фарм» создавала впечатление наличия лечебных свойств у биодобавки.
В том числе такие контекстные объявления "Артнео" появлялись на одном из известных сайтов объявлений через сервис "Яндекс".
При этом в рекламе также не было обязательного предупреждения, что товар - не лекарственное средство.
Распространение ненадлежащей рекламы прекратили. Рекламодатель в лице производителя "Артнео" и "Яндекс" оштрафовали суммарно на 400 тыс. рублей.
В ведомстве отметили, что "Яндекс" оперативно оплатили штраф.
Ранее в российском регионе ввели штрафы для навязчивых гадалок и попрошаек.