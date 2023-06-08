Алтайские аграрии застраховали посевы и животных почти на 100 млн рублей

Аграрии Алтайского края в 2022 году заключили более 150 договоров страхования на сумму 95,6 млн рублей. Это было необходимо для защиты хозяйств в случае неурожаев и травм, болезней или гибели животных. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.