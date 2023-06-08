Алтайские аграрии застраховали посевы и животных почти на 100 млн рублей

Алтайский край считается лидером среди регионов России по посевной площади зерновых и зернобобовых культур. Однако из-за резкого континентального климата край относится к зоне рискованного земледелия.
С 2022 года ввели программу в сельхозстраховании, рассчитанную на защиту от ЧС. Согласно ей, страховым событием считается введение режима ЧС в регионе, а страховым риском — гибель урожая.
Представители отделения Барнаула Банка России отмечают, что большая часть от объема премий в сельском хозяйстве приходится на страхование урожая. На Алтае доля растениеводческой продукции в общем объеме выпуска сельскохозяйственных продуктов составляет 73%.
Также с 2019 года стал расти сегмент страхования животных. Массовая гибель скота из-за различных болезней (африканская чума свиней или птичий грипп) может привести к разорению и малых хозяйств, и крупных холдингов.
"По сравнению с 2021 годом объем премий для страхования сельскохозяйственных животных в прошлом году увеличился на 52,3% — до 15,7 млн рублей", - отмечают в пресс-службе.