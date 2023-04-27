28 апреля
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Жизнь

Алтай вновь накрыло апрельским снегом. В заповеднике поделились не весенними кадрами

Снежная непогода накрыла Республику Алтай 25 апреля. Обитателям прителецкой тайги вновь приходится ждать тепло и запоздавшую зелень.

Снегопад в Республике Алтай 26 апреля.
Снегопад в Республике Алтай 26 апреля.
Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Так выглядела территория алтайского биосферного заповедника 26 апреля.

«Даже в самую хмурую погоду Золотое озеро восхитительно и способно подарить яркие эмоции», — не отчаиваются сотрудники заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

Очевидцы также показали цветущий на фоне снега и льда маральник, в честь которого 29 апреля должен состояться фестиваль — открытие летнего туристического сезона. Но в наступление лета местные жители пока верят с трудом.

А такими кадрами делятся жители Республики Алтай в социальных сетях. Вокруг — настоящие сугробы и метель. По засыпанным снегом дорогам не могут проехать автомобили.

К счастью, уже этой ночью температура не опускалась ниже нуля, поэтому рассчитывать на завершение апрельской снежной эпопеи все-таки приходится.

Ранее аномальный снегопад засыпал Алтайский край и Республику Алтай 15 апреля и шел несколько дней подряд.

Тепло вернулось в регионы лишь спустя несколько дней — 20 апреля — и наступила, как оказалось, недолгая хорошая погода.

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