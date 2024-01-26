Алтай попал в локацию серии новых землетрясений

В связи с этим возможны новые сейсмособытия на Алтае, Омской области и в Кузбассе, пишет aif.ru. На Алтае возможны землетрясения с магнитудами более 4.
А вот по югу озера Байкал может начать трясти с магнитудой более 5.
Разрушительные толчки
Сейсмическая активность также переключится на территорию Ирана, Азербайджана, докатится до Ближнего Востока и Турции. В самом же Китае возможно еще одно мощное землетрясение — магнитудой 7,2 и выше.
Ранее толчки мощного землетрясения ощутили барнаульцы ночью. А жители соседней с Алтаем республикой ощутили толчки от разрушительного землетрясения в Китае.
Также сообщалось, что в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.
Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.
Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.
Самое важное - в нашем Telegram-канале