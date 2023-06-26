Волонтеры Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК ) провели для заринских ребят конкурс рисунков на асфальте на тему экологии.

Участниками традиционного творческого соревнования стали более 80 детей из семей заводчан. Дети изобразили способы по поддержанию чистоты планеты, например, осознанное потребление ресурсов, сортировку и переработку бумаги и мусора. Участников наградили призами от компании, а лучшие работы поощрили особыми подарками от женсовета завода.

Алтай-Кокс организовал творческий экологический конкурс для детей. Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

В 2022 году Алтай-Кокс направил на природоохранные мероприятия более 130 млн рублей.

Развитие экологически безопасного производства — одна из приоритетных задач Алтай-Кокса. В числе природоохранных объектов предприятия – коллекторные системы сбора эмиссии, биохимическая установка очистки сточных вод, установки беспылевой выдачи кокса, системы очистки воздуха в основных производственных подразделениях и другие системы.