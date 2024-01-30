Кухонные споры по истории и подорожавший бассейн. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. У нас есть замечательное интервью с кандидатом исторических наук Сергеем Усольцевым. Он рассказал, откуда берутся "кухонные эксперты" в науке и почему школьное ЕГЭ по истории - настоящая катастрофа. Рекомендую к прочтению. А другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Билеты в самый популярный бассейн Барнаула подорожают

Речь про "Обь". Стоимость билета для купания по вечерам в будние и в выходные увеличится до 400 рублей.

Оказалось, это связано с тем, что у объекта выросли расходы на коммуналку и заработные платы. Что очевидно. Из-за повышения МРОТ в 2024 году, фонд оплаты труда у спорткомплекса увеличится на 660 тыс. рублей в месяц.

Как изменятся расценки у бассейна — смотрите здесь.

Плавание. Дмитрий Лямзин

Почему дорожают любимые пельмешки

Наш корреспондент пообщался с генеральным директором компании «Меленка» Олегом Сергеевым. Он рассказал, что 2023 год стал рекордным по росту затратной части. Подорожание мяса, яиц, упаковки повлияло и на цену полуфабрикатов.

При этом Олег Сергеев заявил, что пельмени — это классика жанра. Даже при том, что людям стало больше нравиться заказывать еду в доставке, чем готовить самим - полуфабрикаты останутся в фаворитах.

Полное интервью читайте здесь.

Полуфабрикаты. Дмитрий Лямзин

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