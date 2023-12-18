Много концертов, "Грильниц" и Николаевок. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Сегодня на нашем сайте вышел материал о том, что зарплаты в Алтайском крае стали обгонять рост цен. Но процесс замедлился. Почему это произошло можно узнать из этого текста . А другие новости алтайского края читайте в моей подборке.

Астропсихолог порекомендовала отдавать долги на этой неделе

А еще - беречь ЖКТ, ухаживать за питомцами, не спешить, пить побольше воды. Кому какое предсказание досталось - смотрите здесь.

В субботу всем знакам Зодиака рекомендуют заниматься только приятными делами. Я же советую делать это каждый день. Ну или по мере возможности.

Праздник, счастье. Нейросеть. altapress.ru.

Проблемой названий-тезок муниципалитетов занялись

Еще в 2019 году появился закон, согласно которому в названии муниципального образования должно быть указание на его статус и субъект РФ, в котором оно расположено. А в названии поселения должно быть указание на муниципальный район, в который оно входит.

До 1 января 2025 года с этим должны разобраться. Чтобы не путали Алтайский район Алтайского края с Алтайским районом Республики Хакасия.

Кстати, в нашем регионе есть и названия-рекордсмены по популярности. Так, в крае аж по шесть Николаевских и Березовских сельсоветов, по пять – Покровских и Красноярских.

А какие так названия вообще появились — читайте в нашем материале.

В деревне. Анна Зайкова

Разбогатели ли алтайские покупатели за 2023 год

В 2022 году покупатель резко обеднел, стал прижимистым, не готовым тратить деньги. Спустя год ситуация изменилась. Например, в ТРЦ Galaxy обороты торговли выросли на 19%. А посетителей торговых центров стало больше на 10%.

В "фастфуднях" тоже в плюсе. "Гриль №1" оценили ситуация на рынке как позитивную. Они рассказали, что просели в продажах только раз и то на неделю - после начала СВО в 2022 году.

А "Грильница" скоро откроет свою 50-ю точку.

Получается, что в 2023 покупатели вернулись в магазины. А какие еще события порадовали алтайских ритейлеров - читайте здесь.

"Мария-Ра". Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

The Beatles в Барнауле...

...не приехали. Но трибьют-концерт в пабе Hairy Lemon состоится 21 декабря в 20:00. Послушать любимые песни могут только зрители старше 18 лет. Или с сопровождением родителей.

Еще в Барнауле пройдет органный концерт в Филармонии 20 декабря в 18:30. Прийти можно с детьми.

В «Титов Арене» «ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Ростов» из Ростова-на-Дону 23 декабря в 17:00

Куда еще сходить в Барнауле на этой неделе - читайте здесь.

Концерт в честь The Beatles на крыше ИД "Алтапресс" Андрей Луковский

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