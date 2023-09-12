Александр Сытник: что можно и нельзя делать 12 сентября

12 сентября проходит церковный день памяти Александра Невского и народный праздник Александр Сытник.

Первый осенний иней на Алтае. 30 октября 2016 года.

Традиции на Александра Сытника

Православная церковь отмечает перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского. Сытным же этот день был назван по той причине, что было принято накрывать богатые (сытные) столы, приглашать гостей, подавать хлеб, приготовленный из нового урожая.

В этот день принято составлять планы на следующий год с учетом всех достижений и допущенных ошибок.

Также рукодельницы сегодня отправляются в магазины для закупки ниток, иголок, пряжи и других изделий, которые необходимы для шитья, вязания, плетения и т.д.

Сон в ночь на 12 сентября считается помогающим. Дает советы, чтобы разрешить сложные жизненные ситуации.

Первый осенний иней на Алтае. 30 октября 2016 года. tamarusha_gol instagram.com

Что нельзя делать на Александра Сытника

Перестилать и сушить постель — ночью будут кошмары мучить.

Считать мелочь до обеда — к проблемам с финансами.

Мстить, делать плохие поступки — вернутся назад к человеку.

Ставить забор, не менять двери и замки — можно накликать воров.

Плакать — в семье начнутся ссоры и скандалы. Такие же проблемы повлечёт за собой ревность и выяснение отношений.

Врать, обманывать, преувеличивать, разводить слухи и сплетни — к болезням, связанным с горлом.

Покупать новые вещи — они быстро придут в негодность.

Стричься — к разочарованию в какой-либо из сфер жизни.

Первый осенний иней на Алтае. 30 октября 2016 года. my_barnaul instagram.com

Народные традиции на 12 сентября

Куры начали линять — зима окажется теплой.

Ночью много звезд видно — к большому урожаю в следующем году.

Еж вырыл свою нору на опушке леса — к теплой зиме.

Пчелы запечатывают улей — к ранней зиме.

Красное солнце — к теплой погоде.

Сильный звездопад — предстоит голодный год, с эпидемиями и неурожаем.

Птицы кружат в небе и не улетают в южные края — осень будет солнечной и теплой.

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