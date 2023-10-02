3 октября
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Жизнь

«Аквамарин» стал «Факелом». Как тушили самый известный ЖК в Барнауле – исторический фоторепортаж altapress.ru

Семь лет назад над Барнаулом поднялся столб черного дыма, который было видно за несколько километров. Загорелся мансардный этаж одной из высотки «Аквамарина» у речного вокзала - ЖК, который стал символом города. Как его спасали - покажем в историческом фоторепортаже altapress.ru.

Пожар в "Аквамарине", 2016 год.
Пожар в "Аквамарине", 2016 год.
Анна Зайкова

Мансардный этаж 24-этажного дома на ул. Приречной, 1 загорелся в 11:54. На место происшествия поспешили более десятка пожарных машин – им не помешало затрудненное движение: в то время рабочие ремонтировали мост у Старого базара.

У комплекса также работали скорая помощь и полиция. Два эвакуатора убирали легковые автомобили от входа в горящее здание.

Жильцы сами вышли из дома до прибытия пожарных. В самом загоревшемся помещении людей не было.

Сотрудники МЧС решили развернуть автолестницу – но она была слишком коротка, чтобы дотянуться до мансарды. Пожар ликвидировали в 12:37. В ведомстве отметили, что в здании была внутренняя пожарная сигнализация, противопожарное водоснабжение, пожарные краны.

Как рассказали жильцы, на мансарде шел ремонт – ее использовали, в том числе, для праздников и вечеринок.

Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю заключили, что рабочие нарушили правила пожарной безопасности при электрогазосварке. Так загорелся утеплитель под обшивкой на мансардном этаже. Пострадавших не было.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. На месте работали 37 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.

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