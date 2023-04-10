Актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил троллейбус

Вечером 7 апреля Елена Шульман попала под колеса троллейбуса.
В пресс-службе городского комитета по транспорту сообщают, что актриса дубляжа возможно хотела обойти людей, стоящих на остановке. Она вышла на проезжую часть и попала под транспорт.
Елену Шульман госпитализировали с многочисленными переломами в НИИ имени Джанелидзе. По данным СМИ, актриса скончалась в больнице.
10 апреля Шульман могло исполниться 54 года.
Елена Шульман стала голосом десятков известных актеров. Она озвучила более 650 фильмов. Ее голосом говорили Настасья из «Трех богатырей», Мэри Джейн из «Человека-паука» Сэма Рэйми, Веспер Линд в «Казино «Рояль».
Также актриса играла в кино и выступала в качестве режиссера.