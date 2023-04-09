Актер из «Маленькой Веры» умер через две недели после смерти жены

Советский и российский актер Александр Негреба скончался в возрасте 61 года, сообщает « Ревизор ».

Артист ушел из жизни во сне.

Вероятной причиной смерти стал рак легких, с которым он на протяжении долгого времени боролся. указывает Газета.Ru.

Актер прославился в фильме Василия Пичула «Маленькая Вера», где он играл роль старшего брата главной героини.

А 28 марта скончалась советская и российская актриса театра кино, режиссер и педагог Елена Копцева-Негреба в возрасте 53 лет.

Ранее нашли мертвым в квартире звезду сериалов про полицию. На счету актера около 100 ролей в фильмах и сериалах. Он снимался в картинах «Дылды», «Критический возраст», «Люби их всех», «Перелетные птицы», «Соседи-3», «Фантом», «Склифосовский», «Криминальная полиция», «Запретная любовь», «40+, или Геометрия любви», втором сезоне «Триггера».