Администратор "Ёбидоёби" в Бийске ремонтировала квартиру на деньги из кассы и сейфа

Девушка решила занять немного денег из сейфа компании, однако вернуть не получилось, сообщает Mash Siberia.

Бийчанка затеяла ремонт квартиры, взяла кредит на 600 тыс. рублей. Однако цены резко выросли, и денег уже не хватало.

Тогда она решила занять немного из сейфа. Все это затянулось настолько, что пришлось задерживать зарплату сотрудникам. Девушка же говорила, что во всем виновато "барнаульское руководство".

Свои долги администратор записывала в тетрадь, верила, что все вернет. Но не успела - руководство попросило сделать инкассацию сейфа.

Тогда ей пришлось во всем признаться. Известно, что бийчанка взяла 265 тыс. рублей. Суд приговорил ее к трем годам условно.

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