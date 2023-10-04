А в Москве уже зима. Жителям столицы пообещали дожди с мокрым снегом

Отмечается, что похолодание в столице ожидается с 5 октября.
Столбики термометра опустятся до нуля, а дождь смешается с мокрым снегом.
Ранее сообщалось, что ясная погода прогреет солнышком жителей Алтайского края.
На следующей недели москвичей начнут поливать дожди с мокрым снегом.
Отмечается, что похолодание в столице ожидается с 5 октября.
Столбики термометра опустятся до нуля, а дождь смешается с мокрым снегом.
Ранее сообщалось, что ясная погода прогреет солнышком жителей Алтайского края.
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