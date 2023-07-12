А была ли девочка? Минздрав объяснил, что не так с историей про 11-летнюю маму

Новость о школьнице, которая родила в 11 лет в Новосибирской области, немало взволновала россиян. Однако не все так просто с этой историей. "КП-Новосибирск" поговорил с Минздравом и рассказал, что в этой новости правда, а что ложь.

Новость о самой молодой маме вышла из публикации "КП-Новосибирск". В нем замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина заявила, что за 10 лет у них был всего один случай, когда родила 11-летняя девочка.

Некоторые СМИ пошли на хитрость и вырвали слова из контекста. Тем самым новость стала преподноситься, как свежий факт.

Некоторые блогеры даже дали имя маме-школьнице - Маргарита. И подкрепили свои слова фотографиями якобы родившей девочки. Однако ни одно фото не оказалось правдивым.

На одном снимке была изображена школьница из Челябинской области. А на другом - 11-летняя девочка из Ростовской области, которая борется с раком.

Минздрав поспешно объяснил, что данный случай был зафиксирован более 10 лет назад и отношения к современности не имеет.

"Ни в этом, ни в прошлом, ни в позапрошлом году в Новосибирской области 11-летние девочки не становились матерями. Сейчас ребенок, родившийся более 10 лет назад, окончил примерно четвертый-пятый класс". - сообщили в ведомстве.

Родители девочек, чьи фото использовали блогеры, могут обратиться в суд и потребовать за это компенсацию.