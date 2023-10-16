Жизнь с приставкой «онко». Три сильные истории о борьбе с раком молочной железы

Октябрь объявлен ВОЗ месяцем борьбы с раком молочной железы. Всемирный день борьбы с этим страшным заболеванием отмечают 15 октября по всему миру. Специалисты и пациенты Алтайского краевого онкологического диспансера рассказали о профилактике онкологии и поделились личными историями.

Болезнь размером с косточку

Наталья Вязанцева обнаружила странное уплотнение в груди размером с грецкий орех в 2019 году. Специалисты направили девушку в онкоцентр, где ей озвучили пугающий диагноз – рак груди. С тех пор начался ее долгий путь к выздоровлению.

Появление уплотнения или «шишки» в молочной железе – самый распространенный и очевидный признак рака. Опухоль может быть любого размера, на ощупь бывает такой же жесткой, как лимонная косточка или орех.

Наталье пришлось пройти через восемь курсов химиотерапий, операцию и лучевое лечение. Девушка до сих пор не знает, окончена ли ее «онкологическая эпопея» или же ей только предстоят новые испытания. «Болезнь наша очень коварная, но и бороться с ней можно только такими суровыми способами», - отмечает героиня.

По данным ВОЗ, рак груди считается одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. В России ежегодно регистрируется несколько десятков тысяч случаев рака молочной железы, из которых 75% приходится на женщин после 50 лет.

Молочная железа – это чувствительный гормонозависимый орган с большим кровоснабжением. Она устроена таким образом, что ежедневно меняется на клеточном уровне, за исключением периода лактации, объясняет онколог-маммолог поликлиники Алтайского онкодиспансера, Олег Матяш. А там, где происходят частые изменения, есть место и «поломкам». Рак может развиваться либо в молочных дольках, либо в молочных протоках.

Строение молочной железы Алтайский краевой онкологический диспансер

Не таблетка аспирина

Инна Проценко всегда была очень активным и целеустремленным человеком. В 35 лет она уже руководила отделом по работе с корпоративными клиентами в «Сбербанке» и вместе с мужем воспитывала долгожданного сына. Жизнь бурлила и била ключом. Пока в 2016 году женщине не поставили диагноз - рак.

Инна, как и Наталья, пережила четыре курса химиотерапии, операцию, а затем пять лет находилась на гормонотерапии. Лечение давалось женщине тяжело. Временами у нее «вставал» желудок, и его не могли запустить. На 16-й день начали выпадать волосы, что стало для героини новым ударом. «Проведешь рукой по голове, а в кулаке – клок», - описывает она.

После третьей терапии у женщины случился анафилактический шок, который едва не оборвал ее жизнь. «Увидела яркий свет почувствовала нереальную легкость – все, как пережившие описывают это состояние перехода», - описывает Инна. К счастью, ее откачали.

Женская грудь. unsplash.com

Химиотерапия – это метод лекарственной терапии. В основе его механизма действия лежит яд или токсин, который действует как на раковые клетки, так и на здоровые. По этой причине организм может болезненно реагировать на лечение. Терапия бывает неоадъювантной (перед операцией) и адъювантной (после операции). Первое лечение воздействует на метастазы и помогает уменьшить опухоль. А второе – повысить шансы ремиссии и укрепить позитивный результат.

Сейчас Инна вспоминает об этом, как о страшном сне:

«Но с другой стороны, кто сказал, что от химиотерапии должно быть хорошо? Это же не таблетка аспирина. Это - яд. Но я для себя я понимала, что «химия» – это моя жизнь. Очередной курс заканчивался, я была замученная, но живая. Значит, все можно перетерпеть», - говорит Инна.

Больница. Медицина. unsplash.com

Поймать рак за хвост

О том, что со здоровьем что-то не так, Марина Хаменко поняла тогда, когда стала все время ощущать слабость. Сонливое состояние мешало прежней активной жизни, и она решила провериться у врача-терапевта в 2021 году. «Тогда была осень, я решила, что у меня обычный авитаминоз», - рассказывает Марина.

Дополнительно в рамках диспансеризации женщина посетила гинеколога. Тогда врач заметил, что у пациентки странно деформировалась грудь. Обследования выявили рак молочной железы на ранней стадии.

Опухоль оказалась гормонозависимой, и Марине назначили лучевую терапию, операцию и гормонотерапию вместо "химии". Врачи отмечают, что такой вид опухоли быстрее «отвечает» на лечение.

К счастью, своевременное обследование спасло Марину, ведь рак не успел задеть лимфоузлы и распространиться дальше по органу. Обнаружение опухоли на ранней стадии позволяет врачам удалить ее без последствий и сохранить красивую грудь.

Оперативное лечение по-прежнему не утратило своей актуальности: в том или ином виде операции проводятся у 80 - 85% пациентов. К счастью, в большинстве случаев пациентки могут сохранить женственный вид после хирургического вмешательства. Если раньше молочную железу удаляли полностью во всех случаях, то теперь современная медицина старается максимально сохранить орган. За последние 10 лет количество подобных операций в краевом онкологическом диспансере выросло в 16 раз.

Женщина, грудь. СС0

Профилактика заболевания

О наличии коварного заболевания могут говорить следующие симптомы:

Жесткие и неподвижные уплотнения в груди.

Отек всей молочной железы или ее части.

Появление ямочек на коже – эффект «лимонной корки» или «апельсиновой кожуры».

Боль в молочной железе или соске.

Втяжение соска.

Асимметрия молочных желез, которой не было прежде.

Покраснение, сухость, шелушение или утолщение кожи груди или соска, появление язвы на коже.

Выделения из соска (чаще кровянистые).

Увеличенные лимфоузлы в подмышечной и/или над- и подключичной зоне – иногда рак молочных желез распространяется на лимфоузлы и образует там уплотнение еще до того, как первичная опухоль в молочной железе вырастает настолько, чтобы быть ощутимой при пальпации (наощупь).

Однако отсутствие таких ярких признаков еще не означает, что болезни нет. Ведь на первых стадиях рак протекает бессимптомно. Своевременно выявить онкологию можно с помощью УЗИ и маммографии.

Женская грудь, бюстгалтер. СС0

Метод диагностики назначают в зависимости от структуры молочных желез, которая может значительно отличаться в разном возрасте.

У молодых женщин (до 40-45 лет) грудь в основном состоит из железистой ткани. Для ее обследования отлично подходит метод УЗИ: железистая ткань при исследовании ультразвуком имеет четкое и яркое изображение, любые же патологические изменения на ее фоне хорошо видны как темные участки.

С возрастом железистая ткань в молочных железах постепенно замещается жировой. На УЗИ она будет иметь более темный оттенок, из-за чего врачам сложнее распознать такую же темную патологию. Потому после 40 лет основным методом скрининга становится маммография.

Для профилактики заболевания достаточно проходить УЗИ молочных желез раз в год до 40 лет. После следует посещать процедуру маммографии один раз в два года.

В случае, если есть генетическая предрасположенность, то обследования стоит проходить чаще. Женщине стоит насторожиться, если один или несколько ее кровных родственников (сестра, мама, бабушка, тетя) имели рак молочной железы, рак поджелудочной или рак яичников.

Медицина. Лечение. pixabay.com

Лечение рака

Если же онкология была обнаружена, то врачи собирают полную информацию о здоровье пациентки и на консилиуме составляют индивидуальное лечение. Опираясь на показатель злокачественности (Ki-67), специалист оценивает, каков риск метастаз и каков дальнейший прогноз. Как правило, сначала следует операция по удалению опухоли, затем химио- или лучевая терапия.

Химиотерапия эффективно борется с раком, однако, как мы упоминали ранее, приводит к неблагоприятным последствиям, говорит Елена Россоха, врач-онколог, заведующий дневным стационаром №3 лекарственной противоопухолевой терапии Алтайского онкодиспансера. При лечении в большой степени страдают быстроделющиеся клетки, такие как клетки крови, слизистой желудочно-кишечного тракта и другие.

Елена Россоха отмечает, что перед назначением препарата врачи всегда рассказывают пациенту о возможных последствиях. Нередко людям прописывают дополнительные профилактические лекарства, чтобы облегчить токсичное влияние химиотерапии: например, противорвотные средства.

«Здесь главное самодисциплина. Как бы ни было трудно, бросать лечение нельзя. Пусть с каждым разом твоя боль и физическое недомогание растет, но так и твоей опухоли становится только хуже. А закончится лечение, и все пройдет. Помни об этом! Смотри на тяжелые процедуры как на то, что должно тебя спасти. Если ты сам «разрешишь» организму принимать их, то и лечение пойдет», - считает Наталья Вязанцева.

Медицина. Лечение. pixabay.com

Вера в себя - как часть лечения

Героини нашего материала отмечают, что не менее эффективны в борьбе с раком вера в собственные силы и поддержка близких.

Для Натальи онкология стала возможностью по новому взглянуть на жизнь.

«Ты начинаешь воспринимать действительность совершенно иначе, чем раньше, живешь на грани постоянного счастья. В том, что раньше могло тебя разозлить или расстроить, сейчас ты видишь только хорошее. Радует все, начиная от дождя утром - потому что он есть, и ты чувствуешь его живые бодрящие прикосновения, - и заканчивая двойкой ребенка в школе, потому что и в этом тоже проявляется жизнь. С одной стороны, это очень сложно, а с другой - невероятно просто, стоит лишь начать», - говорит девушка.

Девушка. Улыбка. СС0

А Инну болезнь свела с любимой писательницей детективных романов Дарьей Донцовой. Подробнее об этом мы писали в нашем материале.

Главное, что должен понять пациент с онкологией, рак - не приговор.