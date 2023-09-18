Женщине ампутировали конечности после рыбного обеда

У пациентки пальцы рук и ноги были черные. Такого же цвета — нижняя губа. То есть — полный сепсис, отказали почки, указывает LIFE.
Впоследствии удалось выяснить причину случившегося. Оказалось, что американка съела тилапию с бактериями Vibrio vulnificus внутри. Эти микроорганизмы более известны как вибрионы, "пожирающие плоть".
Сейчас женщина находится в медикаментозной коме.
Ранее Роман Костомаров показал тренировку после ампутации конечностей. Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.
На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.