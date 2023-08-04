Женщина после комы забыла своих детей и не смогла их вспомнить

29-летняя жительница Канады перенесла остановку сердца во время игры в бейсбол и впала в кому, сообщает Lenta.ru .

В течение 22 минут пострадавшая находилась без кислорода, а после впала в кому.

Очнулась она через три недели и была уверена, что ей 15 лет. Она не узнавала своих близких, которые появились после ее 15-летия, в том числе троих детей.

"Мой мозг говорил, что я ребенок. Я просто хотела, чтобы мама была рядом", - рассказала пострадавшая.

Постепенно женщина восстановилась и вернулась к жизни, которую не помнила. Она отметила, что тяжело было справляться с обязанностями и заниматься воспитанием.

Женщина отметила, что дети были терпеливы и всячески помогали матери, хотя и понимали, что все уже не будет как раньше.

Ученые объяснили, что из-за недостатка кислорода пострадал гиппокамп - часть мозга, которая отвечает за кратковременную память. Однако воспоминания все еще находятся в мозге женщины, просто она не может их извлечь.

Ранее москвичка впала в кому после ринопластики.