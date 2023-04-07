Зачем ведущие хирурги и флебологи России съедутся в Барнаул

Барнауле 21 апреля проведут межрегиональную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы абдоминальной, сосудистой хирургии и флебологии». Сюда съедутся не только профильные специалисты, но и другие врачи, чья деятельность связана с хирургией.

«Хирургические заболевания и патология сосудов актуальны и продолжают представлять не только медицинскую, но и социальную проблему, — говорит один из организаторов конференции, профессор кафедры факультетской хирургии АГМУ и член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Алексей Петриков. — Они сокращают порой не только качество жизни у пациентов, но и ее продолжительность. Большое количество факторов риска, тенденция к их увеличению с возрастом приводит к росту числа пациентов с различными острыми и хроническими хирургическими заболеваниями, в том числе с артериальной и венозной патологией сосудов».

Алексей Петриков. Из личного архива.

По словам профессора, заболевания вен и артерий, острые и хронические состояния, — одни их самых распространенных в мире. Проблема стояла остро и до пандемии, и до сих пор обострена, поскольку Covid-19 еще циркулирует и прямо влияет на процессы тромбообразования.

В полной мере этими проблемами занимаются соответствующие специалисты — сердечнососудистые хирурги и флебологи, но сталкиваются с ними и врачи самых разных специальностей.

Алексей Петриков говорит, что за два ковидных года частота развития тромбоза у людей выросла примерно в пять раз. Вирус влияет на вязкость крови, выводя из строя все органы и системы. Причем этот процесс может начаться и через год после болезни.

Организатором конференции стал медицинский университет при поддержке министерства здравоохранения региона, а также Ассоциация флебологов России.

На конференции обсудят актуальные вопросы диагностики, профилактики и лечения различных хирургических заболеваний, патологии артерий и вен. Акцент в докладах сделают на современных тактических решениях при тех или иных ситуациях, тонкостях ведения коморбидных и сложных пациентов.